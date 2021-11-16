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Дуэйн «Скала» Джонсон подал заявку на Джеймса Бонда

Дуэйн «Скала» Джонсон подал заявку на Джеймса Бонда — актер хочет и готов сыграть известного суперагента.

Дуэйн «Скала» Джонсон хочет сыграть Джеймса Бонда

Дуэйн Джонсон сделал неожиданное заявление — его так и тянет сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Роль злодея Скалу не устраивает, а потому он хочет сыграть самого секретного агента. Это решение актер принял неспроста.

Мало кто знает, но дед Джонсона, Питер Фанене Майвиа, сыграл злодея Спектора в фильме «Живешь только дважды» с Шоном Коннери.

«Да, мой дед был злодеем из Бонда в фильме с Шоном Коннери. Это было очень, очень круто. И я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», — рассказал Джонсон в интервью печатной версии журнала Esquire.

16 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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