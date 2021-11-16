Дуэйн «Скала» Джонсон подал заявку на Джеймса Бонда — актер хочет и готов сыграть известного суперагента.

Дуэйн Джонсон сделал неожиданное заявление — его так и тянет сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Роль злодея Скалу не устраивает, а потому он хочет сыграть самого секретного агента. Это решение актер принял неспроста.

Мало кто знает, но дед Джонсона, Питер Фанене Майвиа, сыграл злодея Спектора в фильме «Живешь только дважды» с Шоном Коннери.