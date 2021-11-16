Дакота Джонсон обвинила Хичкока в издевательствах над своей бабушкой. По словам внучки, он к ней приставал, заставлял работать на износ и были и другие неприятные моменты.

Дакота Джонсон стала участницей подкаста Awards Chatter, в котором обвинила Альфреда Хичкока в харассменте. Звезда заявила, что карьера ее бабушки Типпи Хедрен, как киноактрисы, была разрушена по вине кинорежиссера.

Джонсон сообщила, что Альфред Хичкок издевался над ее бабушкой. Были сексуальные домогательства и угрозы, однако Типпи Хедрен не дала себя в обиду, но ей пришлось практически полностью отказаться от кино после прекращения работы с режиссером.

Напомним, в 2016 году вышла книга Типпи Хедрен, в которой она рассказывала, как в 60-х годах, когда снимался фильм «Марни» с ее участием, Хичкок схватил актрису и прикасался к ней. Он был одержимым ею, и отличился не только домогательствами, но и ревностью, а также диктовал актрисе, как ей выглядеть. Хедрен объяснила, что в те времена еще не было таких понятий, как сексуальное домогательство, а потому она молчала о том, что произошло между ней и режиссером.