Cпутниковый интернет Маска и зарядку Tesla соединили

Журналисты обратили внимание на изображение спутникового терминала Starlink, размещенное на зарядной станции Tesla в городе Лейк-Сити, Флорида. Фотография была опубликована на Reddit. Как выяснили авторы, таким образом американская компания намерена повысить удобство Supercharger во время длительной зарядки электрокаров.

Также специалисты подчеркнули, что подобное объединение двух продуктов компаний Илон Маска является логичным. Авторы напомнили о сервисах Tesla Theater и Tesla Arcade, которые позволяют смотреть фильмы и запускать игры в салоне автомобиля бренда. «Владельцы Tesla все еще нередко проводят на станциях более 30 минут», — говорится в материале. По словам журналистов, беспроводной интернет позволит автолюбителям скоротать ожидание.

В настоящий момент неизвестно, будет ли Tesla платно предоставлять услугу подключения к сети. У компании есть тарифный план Tesla Premium Connectivity, который за 10 долларов в месяц предлагает доступ к развлекательным сервисам.