Черный «капитан Америка» станет рыцарем пустыни

В Саудовской Аравии ведется работа над кинолентой «Воин пустыни». Режиссером картины выступает Руперт Уайат. По данным портала Collider, в фильме снимается Энтони Маки, и это его первая крупная роль со времен «Сокола и Зимнего солдата», мини-сериала по Marvel Comics, в котором актер сыграл Капитана Америку.

Съемочную площадку с Маки разделят Айиша Харт, Шарлто Копли, Гассан Масуд, Сами Буахила, Ламис Аммар, Геза Рериг и сэр Бен Кингсли.

«Воин пустыни» — это средневековый эпос, который перенесет зрителя в седьмой век. В те времена Аравия состояла из враждующих общин. По сюжету, властвующий в регионе жестокий Император Кисра решает подчинить себе юную принцессу (Харт), однако она ответила сопротивлением, что дало начало битве, в которой девушка доверится своему отцу (Масуд) и умелому бойцу (Маки).

Создатели «Воина пустыни» обещают незабываемую картину для зрителей всех возрастов по всему миру и называют ее началом превращения Саудовской Аравии в центр производства мировых фильмов.