Ченнинг Татум познакомил новую девушку с дочерью

Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц официально подтвердили свои отношения. Пару уже давно замечали вместе, однако по-настоящему убедиться в серьезности чувств молодых людей публике удалось после того, как Ченнинг представил Зои своей маленькой дочери.

Эверли — восьмилетняя дочь Татума от первого брака с Дженной Дуан. Пара развелась в 2019 году. После этого Дженна познакомилась с нынешним своим избранником, актером Стивом Кази, а Ченнинг сошелся с Кравиц.

«Это кажется абсолютно естественным, что она знакомится с Эверли. Он [Татум] крайне любящий отец. Также он настроен очень серьезно по отношению к Зои», — приводит Mirror слова инсайдера из окружения актеров.

Сейчас пара, по данным источников, счастлива и больше не видит нужды скрывать свои отношения.