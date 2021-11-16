Байден трижды отклонил пакет антироссийских санкций из-за их «мягкости»

Байден трижды отклонил пакет антироссийских санкций из-за их «мягкости». При этом общего мнения до сих пор нет как правильно надавить на Кремль, чтобы он пошел ан уступки и прекратил свои агрессивные действия.

Президент США Джо Байден в нынешнем году три раза отвергал предлагаемый представителями Совета национальной безопасности пакет санкций в отношении России

По данным газета Politico, глава Белого дома считал, что санкции были недостаточно жесткими.

Байден считает, что антироссийские меры должны быть «умными» и достаточно продуманными для изменения линии поведения властей РФ.

При этом 23 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. В рамках него конгрессмены также приняли законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Еще одна инициатива предполагает запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.