Автомобильная лебедка: обзор основных видов

В багажнике автомобиля из вспомогательного оборудования обязательно должна находиться лебедка. Это тяговое устройство, которое выручит, если вдруг машина застрянет в грязи или сугробе. Оно бывает нескольких видов, которые мы детально рассмотрим в нашей статье.

Ручная

Самый простой вид лебедки – ручная. Ее конструкция предусматривает рукоятку, которую необходимо вращать, чтобы вытащить автомобиль. При этом пользователю необходимо прикладывать большие физические усилия, в чем заключается главный минус подобного оборудования. Оно подходит для легковых автомобилей, которые имеют сравнительно небольшую массу.

Ручная лебедка представлена в интернет-магазине Pragmatec. Кроме того, там можно купить другое оборудование для автомобиля. Например, фонарь на полуприцеп. Он необходим для обеспечения безопасности во время передвижения транспортного средства. Такой фонарь имеет три световых индикатора: красный, желтый и белый. В зависимости от действий водителя загорается тот или иной свет. Например, при нажатии на педаль тормоза горит красная лампа, предупреждая других участников дорожного движения о торможении.

Электрическая

Лебедка электрическая автомобильная считается наиболее удобной. Обусловлено это тем, что водителю не придется прикладывать физических усилий. Подъем груза выполняется после нажатия на специальную кнопку. Его можно перемещать по горизонтальной или вертикальной плоскости.

В конструкции оборудования предусмотрен электромотор. Он с помощью передаточного механизма заставляет вращаться барабан. Такой же принцип работы имеют лебедки, которыми оснащаются лифты.

Грузоподъемность электрической лебедки может достигать 15 тонн. Именно поэтому они являются оптимальным выбором для владельцев крупногабаритных автомобилей, например внедорожников.

В комплекте к устройству идет дистанционный пульт управления. Он позволяет пользователю запускать работу лебедки на расстоянии, что обеспечивает высокий уровень безопасности. На нем есть две кнопки: одна для накручивания троса, а вторая для его разматывания. За безопасность также отвечает звуковой сигнал, который издает лебедка на старте.

Гидравлическая

Гидравлическая лебедка — это сложное устройство, которое эффективно в работе. Она выручит в самых сложных дорожных ситуациях — быстро вытянет автомобиль, увязший в грязи или болоте. При этом работает она плавно и практически бесшумно.

Купить гидравлические авто лебедки на сайте https://pragmatec.com.ua/ru/lebedky-y-taly/avtomobil-nye-lebedki.html стоит и ввиду таких причин:

Повышенная надежность конструкции.

Стойкость к перегрузкам.

Компактные габариты.

Удобство в эксплуатации.

Что немаловажно, использовать гидравлическое оборудование безопасно. В нерабочем состоянии трос фиксируется и не разматывается, поэтому лебедка не приходит в действие.

Гидравлическая лебедка получила широкое распространение, несмотря на сравнительно высокую стоимость. Ею часто оснащаются эвакуаторы, пикапы, грузовики и даже специальная техника.