Армения и Азербайджан начали новую фазу военных действий

Министерство обороны Армении заявило об ожесточенных боях с Вооруженными силами Азербайджана вдоль государственной границы.

Войсковые подразделения в направлении Лачина и Зангезура используют бронетехнику и артиллерию, сообщает портал Haqqin.az.

По данным источников General News в Минобороны Армении, во время боевых действий шестеро армянских военнослужащих попали в плен, и ситуация остается напряженной.

При этом в экстренном заявлении Минобороны Азербайджана обвиняет армянские вооруженные силы в масштабных провокациях.

В ведомстве утверждают, что с целью обострения обстановки на границе армянская армия открыла ожесточенный огонь из минометов и артиллерии в направлении азербайджанских частей, расположенных в Лачинском районе. «Азербайджанская сторона принимает адекватные меры», — заявили в Минобороны.

В результате, как заявляется, армянские военные были разоружены и задержаны, в качестве трофеев было изъято большое количество оружия различного калибра и боеприпасов.