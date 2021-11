Один из сотрудников полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе Виктор Пелевин покинул Россию и поселился в Бангкоке » Адель помогла фанату сделать предложение во время концерта Британская певица Адель помогла фанату сделать предложение во время своего концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Washington Post. Исполнительница приостановила выступление, а затем попросила поклонников помочь ей с сюрпризом. Она добавила, что для этого нужно, чтобы в зале было «чертовски тихо». «Если вы начнете шуметь, я убью вас», — пошутила Адель и попросила выключить свет. В это время фанат певицы Кевин вывел на сцену свою девушку Эшли, у нее были завязаны глаза. Мужчина снял с нее повязку, встал на одно колено и сделал ей предложение. Он добавил, что его возлюбленная долго ждала этого предложения. «Боже мой, я так долго была твоей девушкой», — ответила девушка. После того, как она согласилась стать его женой, Адель вернулась на сцену и исполнила кавер на песню Make You Feel My Love.