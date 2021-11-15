Внешность постаревшего Тома Круза расстроила фанатов

59-летнюю знаменитость засняли на аэродроме в Кембридже, Великобритания, где он учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8». На размещенных кадрах видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины. Фотографы запечатлели его в джинсах, черном лонгсливе и кожаных ботинках в тон наряда.

Читатели издания обратили внимание на внешность Круза и принялись обсуждать изменения в комментариях под опубликованными снимками. «Его лицо действительно не в лучшей форме», «Он уже стар для таких фильмов», «Дедушка Круз, который хочет казаться молодым», «Такое ощущение, что он принимает лекарства», «Как же он постарел», «Я в полном шоке», — высказывались фанаты.