В Великобритании призвали НАТО готовиться к военным действиям с Россией

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Североатлантический альянс (НАТО) должен быть готов к возможной войне с Россией. Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер, его цитирует Sky News.

Картер считает, что Россия представляет угрозу для Европы.

По его словам РФ находится в состоянии постоянного конфликта с западными странами, однако Москва «не хочет вести горячую войну». Она будет пытаться достичь своих целей «более тонкими методами», полагает генерал.

Он также уверен, что нынешняя Россия представляет большую угрозу для Восточной Европы, чем восемь лет назад.