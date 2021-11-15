Украина получила от США 80 тонн боеприпасов для защиты от России

США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Это четвертая поставка в рамках дополнительной помощи в сфере безопасности, говорится в сообщении американского посольства на Украине в сети микроблогов Twitter.

В сообщении уточняется, что общая сумма программы помощи составляет до $60 млн. Президент США Джо Байден в конце августа подписал приказ о выделении этих средств из бюджета Пентагона. Деньги направляются, в частности, на «оборонные изделия и услуги министерства обороны».

Как заявил глава Пентагона Ллойд Джеймс Остин III, в программу помощи Киеву также входит поставка систем противотанкового ракетного комплекса Javelin и «многое другое, чтобы Украина могла лучше защититься от российской агрессии».

Всего с 2014 года Киев в рамках материально-технической поддержки получил от США грузов на общую сумму $2 млрд, уточнили в министерстве обороны Украины в начале октября.