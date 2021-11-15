Какой обменник выбрать для быстрых операций с криптовалютами Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО » Украина начнет выпуск боевых роботов Spread the love















Украинское предприятие «Меридиан» им. С. П. Королева (входит в «Укроборонпром») начнет выпуск боевых роботов. Производитель подписал договор о сотрудничестве с холдингом «Sikorsky Challenge» и разработчиками проекта «Мобильные боевые роботы» Об этом сообщает портал «Милитарний» со ссылкой на компанию «Укроборонпром». Проект по созданию боевых роботов отобрали в ходе конкурса стартапов «Sikorsky Challenge-2021». В рамках проекта «Мобильные боевые роботы» планируют создать семейство боевых машин для логистических, разведывательных и боевых задач. Предприятие «Укроборонпрома» обеспечит серийное производство роботов. Авторы проекта «Мобильные боевые роботы» представили базовое гусеничное шасси «Енот». Машина массой 65 килограммов может нести 40 килограммов полезной нагрузки. Заявленный радиус действия роботизированной платформы составляет 600 метров. По данным разработчиков, длительность автономной работы робота составляет полтора часа.















