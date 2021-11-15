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Таксист в Ливерпуле закрыл террориста в машине, который сразу же взорвался

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Таксист в Ливерпуле закрыл террориста в машине, который сразу же взорвался — преступник планировал взорвать толпу людей в городе.

Массовое убийство людей с помощью взрывного устройства в Ливерпуле сумел предотвратить таксист. Он запер предполагаемого смертника в своей машине и таким образом избежал теракта. Подробности о британских событиях передает таблоид The Sun.

По предварительным данным, водитель по имени Дэвид Пэрри смог остановить машину, выскочить и запереть ее, прежде чем его пассажир привел в действие взрывное устройство и погиб. Он, вероятно, собирался атаковать толпу, собравшуюся в соборе в День поминовения — дату, посвященную памяти павших в Первой мировой войне.

15 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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