Super Express: Если Лукашенко использует оружие, Польша захватит Беларусь за три дня

«Чтобы возник конфликт, должны сбыться две вещи, — говорит Вальдемар Скшипчак. — Путин должен твердо поддерживать Лукашенко, а Лукашенко должен использовать оружие. Но, на мой взгляд, этого не произойдет, потому что Белоруссия слишком слаба».

Генерал не исключает, что в случае польской интервенции в Белоруссии могло бы вспыхнуть восстание против Лукашенко.

Вальдемар Скшипчак — один из самых активных комментаторов миграционного кризиса на белорусско-польской границе и дальнейших сценариев его развития. Ранее он уверял, что миграционное давление будет сильным до прихода сильных холодов. «Пока эти люди выдерживают, но, на мой взгляд, через несколько недель ситуация будет диаметрально противоположной. Болезни и отсутствие гигиены снизят напор», — подчеркивал он.