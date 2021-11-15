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Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл перспективы Украины вступить в альянс. По словам генсека, члены организации еще не достигли единства во мнениях по этому вопросу, но перспектива вступления у Украины вполне явная.

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка со стороны альянса, а именно добиться «полноправного членства» в организации.

НАТО и Евросоюз неоднократно подчеркивали, что смогут рассматривать членство Украины в альянсах после проведения Киевом глобальных реформ в стране. Одним из последних требований была реформа Службы безопасности Украины (СБУ) — в частности, лишение ведомства полномочий досудебного расследования, а также сокращение численности силовиков и проведение демилитаризации спецслужбы. По мнению миссии ЕС, НАТО и США, изложенном в издании «Европейская правда», это поможет стране приблизиться к стандартам западных организаций.

15 ноября, 2021 | Category: Новости, Украина
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