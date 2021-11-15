Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл перспективы Украины вступить в альянс. По словам генсека, члены организации еще не достигли единства во мнениях по этому вопросу, но перспектива вступления у Украины вполне явная.

Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее … Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом генеральный секретарь НАТО

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка со стороны альянса, а именно добиться «полноправного членства» в организации.

НАТО и Евросоюз неоднократно подчеркивали, что смогут рассматривать членство Украины в альянсах после проведения Киевом глобальных реформ в стране. Одним из последних требований была реформа Службы безопасности Украины (СБУ) — в частности, лишение ведомства полномочий досудебного расследования, а также сокращение численности силовиков и проведение демилитаризации спецслужбы. По мнению миссии ЕС, НАТО и США, изложенном в издании «Европейская правда», это поможет стране приблизиться к стандартам западных организаций.