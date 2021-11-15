Стив Бэннон сдался властям в связи с обвинениями в неуважении к Конгрессу

Стив Бэннон, долгое время являвшйся советником бывшего президента Дональда Трампа, в понедельник явился в ФБР в связи с предъявлением первого уголовного обвинения за отказ сотрудничать с расследованием атаки на Капитолий, которое ведется в Конгрессе.

В своем обращении к сторонникам, которое транслировалась в прямом эфире в социальной сети GETTR, Бэннон призвал их сохранять сосредоточенность и сказал: «Это всего лишь шум».

В пятницу большое жюри предъявило Бэннону обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ явиться для дачи показаний и предоставить запрошенные документы. Неуважение к Конгрессу карается тюремным заключением на срок до одного года и штрафом в размере до 1000 долларов, напоминает Министерство юстиции.

Как ожидается, 67-летний Бэннон впервые предстанет перед федеральным судом в понедельник.

Бэннон – один из более 30 приближенных бывшего президента, которых специальный комитет Палаты представителей вызвал для дачи показаний о событиях, предшествовавших нападению сторонников Трампа на Капитолий.

Законодатели надеются, что выдвинутые против Бэннона обвинения побудят других свидетелей дать показания. Бэннон отказался явиться на слушания, сославшись на так называемую привилегию исполнительной власти.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф, состоящий в комитете, который ведет расследование, выразил уверенность, что дело Бэннона «очень сильно повлияет» на решения других людей, получивших повестки.