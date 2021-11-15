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Сальма Хайек получит персональную «звезду» на Аллее славы

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Сальма Хайек получит персональную "звезду" на Аллее славы

Мексиканская актриса и номинантка на «Оскар» Сальма Хайек станет обладательницей персональной «звезды» на Голливудской Аллее славы. Торжественная церемония пройдёт 19 ноября.

Поддержать Хайек в качестве спикеров придут Адам Сэндлер, коллега по дилогии «Одноклассники», и режиссёрка кинокомикса «Вечные» Хлои Чжао. «Звезда» Хайек станет 2709-й по счёту и будет традиционно заложена на Голливудском бульваре, напротив Китайского кинотеатра TCL.

В этом году, помимо «Вечных», Хайек сыграла главные роли в комедийном боевике «Телохранитель жены киллера» и в фантастической ленте «Блаженство».

15 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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