Сальма Хайек получит персональную «звезду» на Аллее славы

Мексиканская актриса и номинантка на «Оскар» Сальма Хайек станет обладательницей персональной «звезды» на Голливудской Аллее славы. Торжественная церемония пройдёт 19 ноября.

Поддержать Хайек в качестве спикеров придут Адам Сэндлер, коллега по дилогии «Одноклассники», и режиссёрка кинокомикса «Вечные» Хлои Чжао. «Звезда» Хайек станет 2709-й по счёту и будет традиционно заложена на Голливудском бульваре, напротив Китайского кинотеатра TCL.

В этом году, помимо «Вечных», Хайек сыграла главные роли в комедийном боевике «Телохранитель жены киллера» и в фантастической ленте «Блаженство».