С чем сочетать свитер оверсайз: несколько беспроигрышных вариантов

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Свободные, широкие, часто длинные женские свитера — излюбленная часть осенне-зимнего гардероба многих представительниц прекрасного пола. Они защищают от холода и придают уверенность в себе. Свитера оверсайз появляются не только в повседневной моде, но и в нарядах знаменитостей и даже на подиумах!

Этот сайт предлагает несколько интересных моделей. Как их носить, чтобы всегда отлично выглядеть? Узнайте прямо сейчас!

Свободный верх — облегающий низ

Выбирая свитер оверсайз, нужно помнить одно очень простое правило противоположностей. Если верх большой и свободный, низ должен быть минималистичным и плотным. Следуя этому простому правилу, можно избежать модных неудач.

Примером безупречного наряда с оверсайз-свитером являются узкие брюки в паре со свободным свитером. Вне зависимости от того, выберете ли вы джинсы или другой материал, если под него выбрать удобную обувь, все это будет выглядеть очень привлекательно. Это простейшая комбинация, но всегда удачная.

Юбка-карандаш отлично смотрится с таким свитером. Узкий низ дает идеальный баланс для свободного верха, поэтому его стоит использовать в любом случае. Не забывая проявлять умеренность, вы сможете сочетать этот замечательный свитер практически с чем угодно. С таким сочетанием стоит выбрать обувь значительно короче — отлично подойдут сапоги или традиционные лодочки на высоком каблуке.

Свитер вместо платья

Любительницы сексуального стиля могут выбрать вместо платья свитер оверсайз. Если вы выберете классные колготки (они могут быть с рисунком или цветными) и элегантную обувь, у вас получится действительно удачное сочетание. Однако если вы не хотите носить только свитер, то можете комбинировать его с очень коротким мини или шортами и туфлями с высоким верхом (желательно до начала бедра). Эта комбинация уже долгое время является абсолютным хитом. Такой образ особенно любят звезды, знаменитости и модные блогеры.

Более смелые женщины могут попробовать фасоны, сочетающие свободный верх со свободным низом. Примером такого сочетания является свитер оверсайз, который можно носить с юбкой со складками или джинсами-бойфрендами.