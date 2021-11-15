Польша созывает экстренное заседание НАТО из-за действий Лукашенко

Власти Польши в координации с Латвией и Литвой намерены созвать экстренное заседание Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией, где тысячи мигрантов штурмуют ограждения, а накануне погиб один польский солдат.«Кризис, с которым мы имеем дело, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества», — заявил в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Wiadomosci, Варшава рассматривает возможность задействовать 4-ю статью устава НАТО, которая предполагает консультации стран-членов альянса, если территориальная целостность, независимость или безопасность одной из них окажутся под угрозой.

«Недостаточно просто публично выразить нашу обеспокоенность. Теперь необходимы конкретные шаги и участие всего альянса», — заявил Моравецкий после того, как накануне на границе пролилась первая кровь.

Польский солдат погиб в результате выстрела, который Минобороны объяснило несчастным случаем, подчеркнув, что трагический инцидент не был связан со сдерживанием мигрантов.

Тем не менее, ситуация на границе, куда уже стянуты 15 тысяч польских военных и куда в ближайшее время прибудет подкрепление из Великобритании, продолжает накаляться: Польша перебрасывает технику, в то время как Минск автобусами завозит свежие «партии» беженцев, купивших «туры» в Европу и оказавшихся в капкане без еды и средств к существованию.

«Есть понимание того, что Лукашенко не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща. Поэтому мы обязательно обсудим дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы, чтобы таким образом отрезать режим от экономических выгод», — заявил Моравецкий, добавив, что санкционные меры будут обсуждаться в ходе ближайшего саммита лидеров ЕС.

Латвия также работает над тем, чтобы привлечь НАТО к разрешению кризиса, из которого в приграничных районах страны введен режим ЧС.«Ситуация на польско-белорусской границе опасна», — заявил в воскресенье глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

«Латвия выражает солидарность и поддержку нашим польским друзьям и союзникам. Мы работаем над совместными и скоординированными действиями в рамках НАТО и ЕС, чтобы предотвратить угрозу для нас и наших союзников», — написал министр в Twitter.

Спустя несколько часов стало известно, что Латвия начинает незапланированные учения на границе с участием 3 тысяч человек.

По данным польского Минобороны, в субботу пограничники пресекли 223 попытки нелегального пересечения границы, в том числе две — с применением силы.

Несмотря на то, что в приграничной зоне власти массово рассылают СМИ, предупреждая, что проникновение через забор колючей проволоки незаконно, на польскую территорию смогли пробраться 50 нелегалов, из которых задержать удалось 20.

Помимо этого, растет число «провокаций» со стороны белорусских пограничников, утверждает польское военное ведомство.

«В районе Шудзялово сотрудники белорусских служб дважды забрасывали камнями польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщило Минобороны в Twitter.

15 ноября главы МИД стран ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы одобрить очередной, пятый по счету пакет санкций в отношении Белорусии, которая уже отрезана от европейских рынков капитала и возможности продавать в Европу любые продукты — от бензина до вазелина.

Новый набор мер, как ожидается, будет включать 30 юридических и физических лиц, в том числе национального перевозчика «Белавиа» и главу МИД Владимира Макея.

Евросоюз от лица и.о канцлера ФРГ Ангелы Меркель дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать в разрешении конфликта, но дважды получал отказ. Путин предложил Меркель лично поговорить с Лукашенко, которого ЕС не признает легитимным президентом, считая выборы 2020 года сфальсифицированными.