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Польша готовится к вооруженным провокациям на границе с Беларусью со стороны Лукашенко

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Сохраняется опасность вооруженной провокации на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире Polskie Radio.

«Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями», — пояснил Кумох.

По его данным, польские военные уже наблюдали на границе применение лазера, знают, что там есть снайперы. «Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооруженной провокации», — добавил Кумох.

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе, которую штурмуют мигранты из стран Ближнего Востока, остается крайне напряженной и позволяет выдвигать новые обвинения против  провоцирующего этот конфликт Александра Лукашенко.

15 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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