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«Не время умирать» установил новый рекорд в международном прокате

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"Не время умирать" установил рекорд в международном прокате

Юбилейный эпизод «бондианы» под названием «Не время умирать» стал самым успешным голливудским кинопроектом времен пандемии коронавируса в международном прокате. По итогам очередных выходных кассовые сборы фильма за пределами Северной Америки превысили 558 миллионов долларов.

Примечательно, что «Не время умирать» уже превзошел показатели «007: Координаты «Скайфолл» на 18 рынках, а «007: Спектр» — на 22. Мировые сборы картины превысили 708 миллионов долларов. Крупнейшим рынком для фильма ожидаемо стал британский. Здесь он смог собрать уже 126 миллионов долларов, и это оказался лучший результат в истории британского проката для студии Universal.

Более 70 миллионов долларов лента зачислила на свой счет в Германии, где результат также превысил достижения предыдущих эпизодов «бондианы». В Китае сборы оказались чуть скромнее — 58 миллионов долларов. Из общей суммы 43,5 миллиона долларов картина смогла заработать в сети кинотеатров IMAX. В России поклонники знаменитой франшизы на момент публикации данной заметки обеспечили ей ей около 800 миллионов рублей.

Напомним, что в 25-м фильме о Джеймсе Бонде главную роль в последний раз исполнил Дэниел Крэйг.

15 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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