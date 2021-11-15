Польша готовится к вооруженным провокациям на границе с Беларусью со стороны Лукашенко Джейсон Момоа и Дейв Батиста наконец-то сыграют друзей в новом фильме » На Netflix вышла вторая часть «Аркейн», эпичного анимационного сериала по League of Legends Spread the love















Netflix выпустили ещё три эпизода «Аркейн», которые можно посмотреть как в оригинальной английской озвучке с субтитрами, так и в русскоязычном дубляже. «Аркейн» рассказывает о сестрах Вай и Джинкс, которые стремятся воссоединиться после разлуки, а также о противостоянии между двумя городами: процветающим Пилтовером и расположенным в трущобах под ним Зауном. Борьба между городами накаляется после изобретения хекстека — устройства, контролирующего магическую энергию. Первая часть «Аркейн», в которую тоже вошли три эпизода, вышла 7 ноября и получила высокие оценки как от критиков, так и от зрителей. Третью и заключительную главу анимационного сериала выпустят 21 ноября. Отрывок из второй части «Аркейн»















