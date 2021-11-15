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Меган случайно раскрыла истинные отношения принца Гарри с семьей

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Оказалось, ей приходилось защищать герцога от нападок близких.

Меган Маркл продолжает судиться с британскими и американскими таблоидами из-за «слитого» письма, написанного герцогиней ее отцу. Достоянием общественности стали довольно личные откровения.

В своем письме Меган призналась, что принц Гарри постоянно ругался с членами королевской семьи. С кем именно были конфликты — не уточняется.

Меган хотела, чтобы ее отец не вел себя так, как родня принца Гарри. Маркл давно затаила обиду на отца, который, по его словам, хочет для дочери лишь добра и все время ищет возможности с ней встретиться.

«Катализатором того, что я сделала это, стало то, что я увидела, сколько боли это причиняет Г. (Гарри — прим. ред.). Я защищаю своего мужа от постоянной ругани, и, хотя это маловероятно, возможно, это даст тебе возможность остановиться», — публикует письмо Sky News.

15 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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