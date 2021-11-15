Marvel установила новый кассовый рекорд

Фильмы марвеловской комикс-вселенной отличились новым рекордом. Суммарные сборы проектов MCU в домашнем прокате перешли отметку в девять миллиардов долларов.

Произошло это благодаря успешному старту «Вечных» в американских кинотеатрах, которые в премьерные выходные заработали 70 миллионов долларов и дополнили увесистую копилку марвеловской киновселенной.

При этом напомним, что касса блокбастеров Marvel значительно упала в период пандемии. Лучший результат на домашних экранах в эпоху ковида продемонстрировал «Шан-Чи и легенда десяти колец» (430 миллионов долларов), тогда как в допандемический период лучший результат, закрепленный за фильмом «Мстители: Финал», составил в два раза больше, а именно 858 миллионов на территории Америки (и рекордные 2,7 миллиарда в мире).