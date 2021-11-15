Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента

Американская певица и актриса Леди Гага посетила премьеру фильма «Дом Gucci» в старом наряде бренда-конкурента Versace. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в старом наряде — винтажном ярко-красном платье из шелка. Одежда оформлена декольте, корсетом на шнуровке и высоким разрезом на юбке. Она также надела туфли на каблуке в тон образа и ювелирные изделия бренда Tiffany & Co.

В описании к посту отмечается, что платье изготовили в ателье Versace эксклюзивно для поп-исполнительницы по дизайну, который в 1995-м году разработал покойный итальянский модельер и основатель марки Джанни Версаче. Упомянутый наряд вошел в летнюю коллекцию модного дома.

Подписчиков артистки развеселил тот факт, что она пришла на красную ковровую дорожку фильма, повествующего о бренде Gucci, в одежде Versace. «Какого черта она надела Versace на премьеру картины о Gucci?», «Надеть Versace на фильм «Дом Gucci», вы издеваетесь?», «Какая смешная ирония», «Выглядит шикарно, но почему Versace?» — высказывались они.