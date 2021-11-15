Ким Кардашьян посмеялась над бывшим мужем на гей-свадьбе

11 ноября Пэрис Хилтон и Картер Реум поженились, а 12 ноября состоялся праздничный карнавал молодоженов. Ким Кардашьян появилась на свадьбе звездной блондинки и была приглашена на второе мероприятие, однако пропустила его в пользу предсвадебного торжества по случаю женитьбы ее друга Саймона Хака и Фила Репортеллы.

По данным PageSix, на праздник Кардашьян пришла в ярком синем платье, дополнив свой образ большими сверкающими серьгами. Когда настало время произнести речь, она не удержалась и, вместо того чтобы поздравить будущих молодоженов, пошутила, но так, словно посмеялась над своим вторым мужем Крисом Хамфрисом.

«Честно говоря, так приятно быть здесь на гей-свадьбе. Я имею в виду, что я не была ни на одной из них с момента моей второй свадьбы», — выдала Кардашьян под смех гостей.

Напомним, Ким Кардашьян и Крис Хамфрис поженились в 2011 году, но их брак продержался всего 72 дня. Позже актриса в интервью с Энди Коэном призналась, что спешила замуж из-за возраста, а потому, стремление быть женой было неискренним, что и стало одной из главных причин разрыва пары. Кроме того, Кардашьян заявила, что она и Хамфрис оказались слишком разными.