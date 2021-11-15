Какой обменник выбрать для быстрых операций с криптовалютами

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Криптовалютные обмены набирают популярность. Это приводит к появлению новых сервисов для заключения сделок. Пользователи отдают предпочтение площадкам, обеспечивающим стабильную доступность, легкие свопы с небольшим проскальзыванием, большой перечень направлений, качественную профессиональную поддержку на всех этапах.

Какие функции имеют принципиальное значение

Выбирая обменник криптовалют, необходимо обращать внимание:

на удобство доступа;

характеристики интерфейса;

уровень автоматизации процессов;

возможность отслеживания лучших курсов;

показатели лимитов;

риски колебания ставок;

безопасность для участников среды.

Многие платформы требуют регистрации, создания учетных записей, проверок. Соответственно, пользователю приходится раскрывать персональную информацию. Для достижения полной анонимности стоит выбирать сервис с открытым доступом, без необходимости входа и авторизации. Удобный интерфейс важен для минимизации временных затрат, исключения ошибок и необдуманных действий. Желательна абсолютная автоматизация процессов. Это позволит заключать мгновенные сделки, что часто становится фактором успеха биржевой торговли.

Криптовалютные биржи устанавливают разные курсы. Чтобы не пришлось использовать отдельные сервисы для их отслеживания, необходимо выбирать обменник со встроенной функцией мониторинга. Отсутствие лимитов даст возможность свободно обменивать валюты в любом количестве и направлении. Фиксированные ставки защитят от неприятностей в случае падения стоимости монет непосредственно в момент проведения сделки.

Почему стоит выбрать для обмена криптовалют Lets Exchange

Это достаточно молодая площадка, которая успела завоевать доверие большого количества держателей криптовалют. Она соответствует вышеперечисленным требованиям в полном объеме. Здесь не нужна регистрация. Указание почты требуется только для отправки квитанций. Для этого можно использовать дополнительный электронный ящик.

Выполняет онлайн обмен криптовалют letsexchange в автоматизированном режиме. Уникальная технология SmartRate помогает пользователям выбирать лучший курс для любой пары на популярных биржах. На сайте не устанавливаются лимиты, есть возможность применения фиксированной или плавающей ставки. Обменник не хранит монеты пользователей, применяет современные средства защиты и безопасности, включая SSTи инструменты от DDoS-атак.

На площадке предусмотрено множество направлений обмена, в том числе не самые популярные и распространенные, как polygon binance, ShibLTС и пр. Общее количество валютных пар превышает 45 000. Поддерживается более 210 монет. Пользователям доступна помощь технической службы в режиме 24/7.