Израильские археологи раскрывают военные секреты древней Ассирии

Земля Израиля хранит память о многих завоевателях и державах прошлого. Одна из них, и сегодня вызывающая огромный интерес ученых — это Ассирия. В свое время ассирийцы были настоящей региональной сверхдержавой, контролируя территорию от Ирана до Египта благодаря передовым военным технологиям, при помощи которых они выигрывали любые сражения и брали любые крепости. Примером таких технологий является осадная рампа, по которой ассирийцы могли поднимать стенобитные орудия и осадные башни к городским стенам врага, сея хаос и панику в рядах защитников.
Сегодня единственным сохранившимся примером такого мастерства ассирийских военных инженеров является осадная рампа на руинах города Лахиш к юго-востоку от Ашкелона. И вот теперь впервые группа археологов реконструировала процесс сооружения такой рампы и ее боевого применения при осаде города. Исследователи под руководством профессора Йосефа Гарфинкеля и доктора Мадлен Мумкуоглу из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме совместно с проф. Джоном В. Кэрроллом и Майклом Питликом из Оклендского университета, США, использовали большое количество источников, рассказывающих об осаде Лахиша, чтобы собрать максимально полную картину события — в том числе библейские тексты, иконографию (каменные рельефы с изображением ассирийских боевых сцен) и аккадские надписи, археологические раскопки и фотографии с беспилотников. Итоги исследования опубликованы в Оксфордском журнале археологии.
Лахиш был цветущим ханаанским городом во втором тысячелетии до нашей эры и вторым по значимости городом в Иудейском царстве. В 701 г. до н. э. Лахиш подвергся нападению ассирийской армии во главе с царем Синнахерибом. Анализ Гарфинкеля дает яркое представление о строительстве массивной насыпи, по которой ассирийцы тащили осадные машины к вершине холма, на котором стоял Лахиш. Тщательная методика, по которой работали Гарфинкель и его группа, включавшая в себя фотограмметрический анализ аэрофотоснимков и создание подробной цифровой карты соответствующего ландшафта, позволила получить практическую модель, учитывающую всю доступную информацию об этом сражении, и разрешить давние разногласия ученых по этому вопросу.
У ассирийцев была мощная и хорошо оснащенная армия, которая в начале восьмого века до нашей эры быстро подавила растущее восстание в Южном Леванте. В 721 г. до н.э. Ассирия уничтожила Израильское царство. Двадцать лет спустя ассирийская армия напала на Иудейское царство, осадив его самый важный город Иерусалим и осадив Лахиш. За осадой Лахиша и его уничтожением наблюдал сам царь Синнахериб.
По словам Гарфинкеля, осадная рампа была выстроена из небольших валунов, весом около 6,5 кг каждый. Для такого проекта нужно было ни больше ни меньше — около трех миллионов таких камней, и для ассирийцев это была серьезная проблема. Собирать камни на полях вокруг города пришлось бы очень долго, и куда лучшим решением было бы организовать каменоломню как можно ближе к дальнему концу насыпи. «Действительно — в Лахише был найден обнаженный обрыв местной скальной породы именно в том месте, где мы и ожидали» — отмечает Гарфинкель.
Исследования показывают, что строительство рампы началось примерно в 80 метрах от стен Лахиша, рядом с открытой ассирийцами каменоломней. Камни передавали по цепочке — от человека к человеку вручную. Гарфинкель подсчитал, что четыре такие цепочки, работая на рампе параллельно и круглосуточно, могли переместить каждый день около 160 000 камней. «Главной проблемой ассирийской армии было время, поэтому сотни людей работали с камнями днем и ночью, возможно, в две смены по 12 часов каждая. Рабочую силу, по всей видимости, обеспечивали военнопленные и принудительный труд местного населения, а от осажденных их защищали массивные щиты, размещенные на северном конце рампы. Эти щиты каждый день продвигались на несколько метров в сторону города», — рассказывает Гарфинкель.
Примерно через 25 дней насыпь, получившая форму гигантского треугольного клина, могла достичь городских стен. «Наша модель предполагает высокую эффективность ассирийской армии, иначе на завершение рампы потребовались бы месяцы», — говорит Гарфинкель. Действительно, пророк Исайя, очевидец этих событий, живший в конце восьмого века до нашей эры, упоминая ассирийцев в некоторых своих пророчествах, говорит о них как о могучей, почти сверхъестественной силе: «Никто из них не устал, никто из них не спотыкался, никто из них не задремал и не заснул, никто из них не расстегнул ремень, никто из них не порвал ремень на сандалиях.» (Исайя 5:27).
Когда осадная рампа приблизилась стенам Лахиша, жители попытались защитить свой город, пуская во врагов стрелы и забрасывая их камнями. Гарфинкель предполагает, что строители насыпи использовали для защиты массивные плетеные L-образные щиты, похожие на те, что изображены на ассирийских боевых рельефах. На заключительном этапе на камни были уложены деревянные балки, на которых затем были установлены тараны — массивные осадные машины весом до тонны. Раскачиваясь вперед-назад, таран — большая тяжелая деревянная балка с металлическим наконечником — постепенно разбивала ворота и городские стены. По мнению исследователей, ассирийский таран был подвешен на металлических цепях внутри осадной машины — и на вершине рампы в Лахише действительно была найдена железная цепь.
Чтобы получить дополнительные доказательства своих гипотез, Гарфинкель планирует новые раскопки на дальнем конце насыпи в районе каменного карьера.
https://www.gov.il/ru/Departments/news/israeli-archaeologists-discover-secrets-of-ancient-assyrian-military-technology
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