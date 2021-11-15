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Израильская компания Steadicopter представила новый беспилотный электровертолет

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Израильская компания Steadicopter представила новый беспилотный электровертолет

Израильская оборонная компания Steadicopter Ltd. представила новый беспилотный вертолет под названием Black Eagle 50 Electric.

В заявлении компании говорится, что вертолет является новейшей моделью в семействе Rotary Unmanned Aerial Systems, добавив, что он «приводится в действие электродвигателями и предназначен для широкого круга правоохранительных, морских, гражданских и секретных миссий».

«Black Eagle 50 Electric — первый беспилотный вертолет с электрическим приводом и максимальной взлетной массой 50 кг», — пояснили в компании, — это обеспечивает высокую производительность и максимальную оперативную гибкость как для сил безопасности, так и для гражданских миссий, таких как поисково-спасательные работы, кибернетика, разведка газовых и нефтяных месторождений, а также высокотехнологичных военно-морские миссий».

По данным Steadicopter, система также способна нести дополнительные батареи для длительных полетов, перевозить тяжелые грузы.

В компании отметили, что Black Eagle 50 Electric был разработан в ответ на потребность клиентов Steadicopter во всем мире в электрическом летательном аппарате с вертикальным взлетом и посадкой.

Компания Steadicopter, основанная в 2005 году, специализируется на проектировании, разработке и производстве беспилотных вертолетов.

Артем Добровольский

15 ноября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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