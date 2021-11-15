Израильская компания Steadicopter представила новый беспилотный электровертолет

«Black Eagle 50 Electric — первый беспилотный вертолет с электрическим приводом и максимальной взлетной массой 50 кг», — пояснили в компании, — это обеспечивает высокую производительность и максимальную оперативную гибкость как для сил безопасности, так и для гражданских миссий, таких как поисково-спасательные работы, кибернетика, разведка газовых и нефтяных месторождений, а также высокотехнологичных военно-морские миссий».

По данным Steadicopter, система также способна нести дополнительные батареи для длительных полетов, перевозить тяжелые грузы.

В компании отметили, что Black Eagle 50 Electric был разработан в ответ на потребность клиентов Steadicopter во всем мире в электрическом летательном аппарате с вертикальным взлетом и посадкой.

Компания Steadicopter, основанная в 2005 году, специализируется на проектировании, разработке и производстве беспилотных вертолетов.