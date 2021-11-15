Існує висока ймовірність нового вторгнення Росії в Україну цієї зими – західні ЗМІ

Співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про “високу ймовірність” нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Видання Financial Times пише, що Росія сконцентрувала на кордонах понад 90000 військовослужбовців. Крім того, західним експертам відомо про інші секретні дані, які можуть підтвердити цю інформацію.

Прогнози щодо можливої ескалації конфлікту з Росією на українських кордонах підтвердила виданню і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими”, — розповіла вона.

Водночас Маляр зауважила, що у той час, як дані західної розвідки “потребують подальшої дискусії”, країни наголосили на “високій ймовірності ескалації ситуації”.

Вона додала, що “дані партнерів базувалися не лише на інформації щодо чисельності військ на кордоні” та припустила, що Вашингтон має додаткову інформацією щодо наміри президента Росії Володимира Путіна.

Відомо, що минулого тижня США попередили союзників про дані, які вказують на те, що Росія готується до вторгнення на територію України. У відповідь президент Росії Володимир Путін відкинув побоювання Заходу як “панікерів” та звинуватив НАТО у напруженні ситуації біля кордонів через “незаплановані навчання”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен порівняв сьогоднішні дії російської влади з тими, які відбувалися у 2014 році.

“Це те, що вони робили у 2014 році. Це викликає серйозні побоювання”, — заявив він.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Росія направила 114000 військових на північ та схід та , а також до 92000 військових на південь України. Крім того, там є також повітряні та морські сили країни.

Він також припустив, що стягування російських військ до українського кордону може бути як “підготовкою до великомасштабного вторгнення”, так і спробою “психологічного тиску”.