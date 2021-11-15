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Хелена Кристенсен в 52 года поразила фигурой

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Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру в откровенном наряде в новой серии фотографий и удивила поклонников своей стройностью. Соответсвующий кадр и комментарии пользователей сети появились в Instagram.

На размещенных снимках 52-летняя знаменитость позирует перед зеркалом в черном боди с глубоким декольте, массивными серьгами и с распущенными волосами. В описании публикации Кристенсен отметила аккаунт, посвященный эстетике черного цвета, моде и архитектуре, который она ведет совместно с дизайнером Камиллой Стаерк (Camilla Stærk).

В комментариях под постом фанаты восхитились молодостью манекенщицы. «Увидев эту красоту, я ругаю себя за то, что объелась перед сном», «Как тебе удается выглядеть настолько обворожительно в 52 года?», «Роскошные волосы, роскошное тело», «Все еще девочка!» — хвалили они.

15 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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