Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода «Северный поток-2», сообщила британская Sunday Telegraph.

«Это рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров», — заявила Трасс.

Она подчеркнула: «В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию».

Трасс также заявила, что Кремль якобы несет ответственность за использование отчаявшихся мигрантов в качестве оружия. Она указала, что положить конец «позорному искусственному миграционному кризису», который разгорается на восточных границах Европы, должен президент РФ Владимир Путин.

Министр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые «находятся на границе свободы», в сложной ситуации.

«Мы не просто стоим бок о бок с Польшей, поскольку она несет на себе основную тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и солидарны с другими странами „Вышеградской четверки“ — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине», указала Трасс.