Францию «атакует» новый вид коронавируса

По данным газеты, новый вид получил название B.1.X или B.1.640. О нем стало известно еще в прошлом месяце. Когда в одной из школ была обнаружена инфекция нового вида, власти вынуждены были закрыть половину классов.

Кроме того, небольшое количество инфекции нового типа зарегистрировано также в Великобритании, Швейцарии и Италии.

По словам профессора Сирила Коэна из университета Bar Ilan в Тель-Авиве, появление нового варианта свидетельствует о том, что если осталвять часть населения без доступа к прививкам, вирус будет распространяться дальше и создавать новые виды, его цитирует Jerusalem Post.

Пока заражение вариантом Delta в мире остается доминирующим, и Европа остается эпицентром пандемии, заявлял ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.