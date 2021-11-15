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Францию «атакует» новый вид коронавируса

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Жители Франции начали заражаться новым вариантом коронавируса. Как пишет газета Le Telegramme, вирус выявлен сразу у 24 человек в одной из школ в административном регионе Бретань на северо-западе страны.

По данным газеты, новый вид получил название B.1.X или B.1.640. О нем стало известно еще в прошлом месяце. Когда в одной из школ была обнаружена инфекция нового вида, власти вынуждены были закрыть половину классов.

Кроме того, небольшое количество инфекции нового типа зарегистрировано также в Великобритании, Швейцарии и Италии.

По словам профессора Сирила Коэна из университета Bar Ilan в Тель-Авиве, появление нового варианта свидетельствует о том, что если осталвять часть населения без доступа к прививкам, вирус будет распространяться дальше и создавать новые виды, его цитирует Jerusalem Post.

Пока заражение вариантом Delta в мире остается доминирующим, и Европа остается эпицентром пандемии, заявлял ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

15 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости
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