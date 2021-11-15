Евросоюз планирует «наказать» санкциями аэропорт Минска из-за кризиса с мигрантами

По данным СМИ, решение связано с обострившейся миграционной ситуацией на польско-белорусской границе. Пока санкционный список дорабатывается — возможно, на это потребуется несколько недель, так как «Евросоюз координирует свой ответ с союзниками», уточняет газета. Она также отмечает, что пока члены ЕС не пришли к консенсусу относительно санкций против Национального аэропорта Минска в связи с «юридическими сложностями».

Рассматриваются также санкции против гостиницы «Минск», где размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу, и против 20 представителей властей Белоруссии.

Ранее в НАТО заявили, что миграционный кризис на польско-белорусской границе — это искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.