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Евросоюз планирует «наказать» санкциями аэропорт Минска из-за кризиса с мигрантами

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Евросоюз вынашивает план ввести санкции против аэропорта Минска. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным СМИ, решение связано с обострившейся миграционной ситуацией на польско-белорусской границе. Пока санкционный список дорабатывается — возможно, на это потребуется несколько недель, так как «Евросоюз координирует свой ответ с союзниками», уточняет газета. Она также отмечает, что пока члены ЕС не пришли к консенсусу относительно санкций против Национального аэропорта Минска в связи с «юридическими сложностями».

Рассматриваются также санкции против гостиницы «Минск», где размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу, и против 20 представителей властей Белоруссии.

Ранее в НАТО заявили, что миграционный кризис на польско-белорусской границе — это искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.

15 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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