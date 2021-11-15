Джейсон Момоа и Дейв Батиста наконец-то сыграют друзей в новом фильме

Студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) хочет заполучить права на производство новой комедии с Джейсоном Момоа («Аквамен») и Дэйвом Батистой («Стражи Галактики»), которые недавно вместе появились в фильме «Дюна» Дени Вильнева, а также снимались в сериале «Видеть».

Сценарий напишет Джонатан Троппер («Видеть»). Режиссера у фильма пока нет.

Отметим, что в предыдущих проектах актеры играли соперников. Этим летом Батиста в соцсетях пошутил, что хотел бы наконец-то стать с Момоа экранным и другом. И вот по сюжету нового фильма в духе «Смертельного оружия» они будут друзьями-полицейскими.

Съемки должны начаться в 2023 году на Гавайях. Даты премьеры и названия пока нет.