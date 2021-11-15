 
«  
  »

Дочь Джонни Деппа снялась в прозрачном топе с декольте

Spread the love

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, снялась в откровенном образе для модного журнала Wonderland. Снимок обложки появился в Instagram-аккаунте издания.

22-летняя манекенщица позировала без бюстгальтера в коричневом топе KNWLS с декольте, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь, и юбке длины миди бренда The Attico с высоким разрезом и зелеными пайетками. В качестве обуви были выбраны бежевые кожаные сапоги на высоком каблуке. На фото также видны крупные серьги и макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что автором кадров выступил французский фотограф Корентин Леру (Corentin Leroux). Визажистом стала Стефан Мараис (Stephane Marais), а стилистом — Елена Моттола (Elena Mottola).

15 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  