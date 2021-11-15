Таксист в Ливерпуле закрыл террориста в машине, который сразу же взорвался Брэд Питт поблагодарил стриптизерш, которые изменили его жизнь » Дочь Джонни Деппа снялась в прозрачном топе с декольте Spread the love















Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, снялась в откровенном образе для модного журнала Wonderland. Снимок обложки появился в Instagram-аккаунте издания. 22-летняя манекенщица позировала без бюстгальтера в коричневом топе KNWLS с декольте, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь, и юбке длины миди бренда The Attico с высоким разрезом и зелеными пайетками. В качестве обуви были выбраны бежевые кожаные сапоги на высоком каблуке. На фото также видны крупные серьги и макияж в нюдовых оттенках. Известно, что автором кадров выступил французский фотограф Корентин Леру (Corentin Leroux). Визажистом стала Стефан Мараис (Stephane Marais), а стилистом — Елена Моттола (Elena Mottola).















