Cценарий «Гладиатора 2» расхвалил Ридли Скотт — это последний вариант, а все остальные были забракованы.
Ридли Скотт сразу после успеха оригинального «Гладиатора» задумался о сиквеле, но работа не заладилась с самого начала. Проблемы картины слишком долго перечислять, но одной из них был сценарий.
Изначально Скотту не понравился готовый скрипт, режиссер его полностью забраковал. Но только одна деталь помогла ему кардинально сменить мнение.
«Сценарист показал мне картину, на которой в Колизее в углу арены лежит бедный парень, которого гладиатор готовится заколоть трезубцем. И я подумал, что в голливудских фильмах про Рим редко затрагивают судьбы простых людей. Мы доработали сценарий, и теперь он превосходен», — цитирует Скотта портал Comicbook.
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