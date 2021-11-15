Cценарий «Гладиатора 2» расхвалил Ридли Скотт — это последний вариант, а все остальные были забракованы.

Ридли Скотт сразу после успеха оригинального «Гладиатора» задумался о сиквеле, но работа не заладилась с самого начала. Проблемы картины слишком долго перечислять, но одной из них был сценарий.

Изначально Скотту не понравился готовый скрипт, режиссер его полностью забраковал. Но только одна деталь помогла ему кардинально сменить мнение.