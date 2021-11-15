Бритни Спирс получила права и разъезжает на дорогом «Мерседесе»- ранее ей было запрещено водить автомобиль.

Культовая певица Бритни Спирс, недавно завершившая длительный судебный процесс против отца, который долгие годы был ее опекуном, получает удовольствие от своей новой жизни. Недавно артистку заметили разъезжающей по Калифорнии на дорогом автомобиле марки Mercedes-Benz.

Как сообщает портал DailyMail, 39-летняя поп-звезда выглядела счастливой и довольной. Впервые за долгие годы больше никто не контролировал ее передвижение. Напомним, процесс против Джейми Спирса тянулся 13 лет.

Кроме свободы передвижения, Бритни наслаждается возможностью звонить своим родным и близким без контроля опекуна, чем она также немедленно начала пользоваться (фото тут).