Брэд Питт поблагодарил стриптизерш, которые изменили его жизнь, однако это не то, что вы думаете. Все связано с кино.

Актер Брэд Питт мечтал о съемках в кино с подросткового возраста и ради этого переехал в Лос-Анджелес. Первое знакомство будущей звезды с Калифорнией было не совсем таким, как он ожидал, пишет издание Mirror.

Чтобы оплачивать уроки актерского мастерства, Питт наряжался в костюм гигантского цыпленка и зазывал людей в ресторан. Кроме того, он развозил стриптизерш.

«Моя работа заключалась в том, чтобы возить их на холостяцкие вечеринки и тому подобное. Я забирал их, собирал деньги, включал музыку и ловил одежду девочек. Это была не очень хорошая атмосфера», – признался Брэд.

При этом актер отметил, что стриптизерши «изменили его жизнь»: одна из девушек рассказала ему об актерских классах Роя Лондона.

Это привело к тому, что Питт получил первые роли и в итоге стал суперзвездой.

«Рой был крутым, милым, сострадательным, жестким. Я отдаю ему должное за то, что он указал мне направление… Я многому научился у этого человека. Я скучаю по нему», – подчеркнул 57-летний Брэд.