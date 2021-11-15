Американский высотный разведчик Lockheed U-2S провел разведку над Черным морем

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Российские военные заметили высотный разведывательный самолет Lockheed U-2S Dragon Lady Военно-воздушных сил США во время наблюдения за российскими вооруженными силами в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Самолет стартовал с авиабазы Акротири на Кипре. Около пяти часов он вел наблюдение за российскими венными, находясь в воздушном пространстве Украины и над акваторией Черного моря.

По данным РФ, в целом за сутки над Черноморским регионом была замечена активность пяти самолетов-разведчиков НАТО.