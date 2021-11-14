«Выводит из строя любую технику»: в Израиле создали новейшую систему РЭБ «Скорпион»

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В Израиле разработали электронные радиосистемы Scorpius, способные выводить из строя «любую технику противника».

Как пишет Диалог.UA, новейшие системы могут поражать ракеты, самолеты и дроны без применения зенитных ракет.

При этом, в отличие от предыдущего поколения средств РЭБ, «Скорпион» умеет сканировать обширные участки воздушного пространства и отличать цели от других летательных аппаратов. Это означает, что его можно использовать даже в зоне пролета гражданских лайнеров.

«Новинка способна вывести из строя системы БПЛА, кораблей, ракет, блокировать линии передачи данных и многое другое. „Скорпион“, как уверяют создатели, эффективно вызывает сбои электромагнитных систем, включая радары и электронные датчики, навигационные приборы и средства связи», — рассказал в Facebook почетный консул Израиля в западной Украине Олег Вишняков.