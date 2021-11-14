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В столице Индии настолько испортился воздух, что в городе закрывают все школы

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С 15 ноября в индийской столице Дели из-за загрязненного воздуха закроют школы. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на первого министра Дели Арвинда Кеджривала.

«Школы будут закрыты, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом», — отметил чиновник. Он уточнил, что учебные заведения не будут работать неделю. Также на четыре дня будут приостановлены любые строительные работы, а все государственным служащим предписано перейти на работу из дома. Этого же правила будет придерживаться и частный бизнес.

Сегодня в Дели было зафиксировано резкое увеличение загрязненности воздуха, превысившее уровень нормы в 20 раз, отмечает «Интерфакс».

14 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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