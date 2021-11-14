В США преступник ограбил банк и более 50 лет скрывался от полиции

Американец украл из банка города Кливленда, штата Огайо, в котором работал в 1969 году, 215 тысяч долларов. После рабочего дня Теодор Конрад вышел из банка с бумажным пакетом с деньгами. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Преступника разыскивали. Через три месяца его чуть не задержали, после того как в баре он беседовал с супружеской парой. Американцы позже увидели ориентировку на грабителя по местному телевидению и узнали в ней своего знакомого.

Остаток жизни Конрад прожил в пригороде Бостона. Как пишет издание, награбленного ему не хватило, в конце жизни у него были финансовые трудности. Перед смертью американец признался родственникам в преступлении. Он умер от рака в 2021 году.