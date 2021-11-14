В Китае разработали вдыхаемую вакцину от COVID

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В Китае изобрели новый вид вакцины от коронавируса. Как сообщает CGTN, препарат вводится пациентам путем ингаляции.

Вакцина была представлена на международной выставке в китайском городе Хайкоу. Разработчиком выступила компания CanSino. Она уже начала проводить клинические испытания.

Предполагается, что вакцину люди вдыхают через рот. После этого через дыхательные пути человека препарат попадает в легкие, и происходит стимуляция иммунитета слизистой оболочки, который невозможно создать путем распространенных внутримышечных инъекций таких как Pfizer, CoronaVac и другие.

Ранее ученые отрабатывали эту технологию, испытывая вдыхаемую вакцину против туберкулеза.