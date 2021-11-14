Уилл Смит раскрыл главный секрет своей карьеры — это жесткое воспитание, за что он поблагодарил своих родителей.

Голливудская суперзвезда, актер Уилл Смит решился на откровенный разговор в преддверии выхода его книги «Уилл». Смит коснулся своей жизни на экране и вне его.

Его тур по США начался в Филадельфии и очень скоро он добрался до Лос-Анджелеса, где и состоялось интервью. В разговоре с Аной де Верне, актер рассказал рассказал, как работал над автобиографией.

«Книга отражает мой путь от страха к любви» — признался Смит.

В выступлении актер коснулся важных воспоминаний, ставшими метафорами и важными жизненными уроками. Как передает The Hollywood Reporter, Уилл рассказал о воспитании жесткого отца военного, матери, ориентированной на образование и крайне набожной бабушки — этот «философский треугольник» стал основой его формирования как личности и послужил основой его успеха и головокружительной карьеры в Голливуде.

Также он вспомнил первые годы своей рэп-карьеры и изменившую его судьбу роль в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз». Не осталась без внимания и его последняя роль отца в фильме «Король Ричард» про легендарных сестер-теннисисток Уильямс .