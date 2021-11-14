Ученые рассказали, о тяжелой катастрофе на Земле до конца 2100 года

Составлен подробный прогноз на ближайшее будущее для планеты Земля. Доклад о том, что ждет человечество к концу 2100 года, подготовила международная команда ученых, пишет planetanovosti.

Основной акцент в документе сделан на климатические изменения и их последствия, в том числе миграцию населения, которая будет спровоцирована глобальным потеплением. Так, по прогнозу, если в ближайшие 10 лет не будет снижено количество выбросов парниковых газов, то это приведет к огромному количеству смертей. Каждый год только от перегрева начнут умирать примерно по 10 млн человек, указано в докладе.

Ученые полагают, что еще через 20 лет из-за невероятно высокой температуры воздуха на Земле начнутся сильные засухи, длительность которых будет достигать полугода. Все это скажется на здоровье и на продолжительности жизни людей. При этом почти 400 млн будут заперты в домах, так как смогут работать исключительно в помещениях.

Также, при сохранении текущего уровня выбросов вредных веществ, к 2050 году на всей планете упадет урожайность — практически на 30%. Больше всего в результате этого пострадают Китай, Аргентина, США и Бразилия. Из-за нехватки продуктов в мире наступит страшнейший кризис, из-за которого человечество окажется в шаге от гибели. В поисках пищи и лучших условий минимум 200 млн оставят свои дома и станут «климатическими мигрантами», прогнозируют ученые.