Тейлор Свифт поразила поклонников своей короткометражкой

В ролике засветилась звезда «Очень странных дел».
После своей масштабной компании по продвижению перезаписанного альбома Red, Тейлор Свифт осуществила релиз короткометражки для песни «All Too Well».
В ее фильме снялись актеры Дилан О’Брайен и актриса из сериала «Очень странные дела» Сэди Синк. При этом песня в короткометражке идет 10 минут, что неслыханно для поп-формата.
По данным Yahoo Entertainment, Свифт сама написала сценарий и срежиссировала ролик. На премьере в Нью-Йорке певица обратилась к фанатам с пламенной речью, призывая не стесняться своих чувств:
«Вам не обязательно показывать себя сдержанными и молчаливыми, если будете чувствовать себя по другому» — обратилась певица к фанатам, собравшимся на премьеру ее работы.
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