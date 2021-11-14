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Тейлор Свифт поразила поклонников своей короткометражкой

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В ролике засветилась звезда «Очень странных дел».

Тейлор Свифт поразила поклонников своей короткометражкой

После своей масштабной компании по продвижению перезаписанного альбома Red, Тейлор Свифт осуществила релиз короткометражки для песни «All Too Well».

В ее фильме снялись актеры Дилан О’Брайен и актриса из сериала «Очень странные дела» Сэди Синк. При этом песня в короткометражке идет 10 минут, что неслыханно для поп-формата.

По данным Yahoo Entertainment, Свифт сама написала сценарий и срежиссировала ролик. На премьере в Нью-Йорке певица обратилась к фанатам с пламенной речью, призывая не стесняться своих чувств:

«Вам не обязательно показывать себя сдержанными и молчаливыми, если будете чувствовать себя по другому» — обратилась певица к фанатам, собравшимся на премьеру ее работы.

14 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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