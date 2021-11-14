Тейлор Свифт поразила поклонников своей короткометражкой

После своей масштабной компании по продвижению перезаписанного альбома Red, Тейлор Свифт осуществила релиз короткометражки для песни «All Too Well».

В ее фильме снялись актеры Дилан О’Брайен и актриса из сериала «Очень странные дела» Сэди Синк. При этом песня в короткометражке идет 10 минут, что неслыханно для поп-формата.

По данным Yahoo Entertainment, Свифт сама написала сценарий и срежиссировала ролик. На премьере в Нью-Йорке певица обратилась к фанатам с пламенной речью, призывая не стесняться своих чувств: