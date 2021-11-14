Синди Кроуфорд показала архивное фото 34-летней давности

Легендарная супермодель Синди Кроуфорд поделилась ностальгическим кадром 34-летней давности в Instagram.

55-летняя звезда разместила фото, сделанное культовым американским фотографом Артуром Элгорт, который наиболее известен своими снимками для журнала Vogue.

На архивном черно-белом изображении Кроуфорд запечатлена с переносным телефоном. Модель позировала на улице в Нью-Йорке в лаконичном черном мини-платье и роскошных лаковых ботфортах.

Снимок был сделан в 1987 году.

«Переносной телефон?!», — коротко подписала фото звезда.