Сильвестр Сталлоне вернулся в «Стражи Галактики 3»

Сильвестр Сталлоне вновь сыграет одного из лидеров Опустошителей в фильме «Стражи Галактики. Часть 3». Эту информацию подтвердил сам актер, опубликовав короткий видеоролик, запечатлевший его на съемочной площадке триквела.

«Для тех, кто интересуется тем, что происходит за кулисами кинопроизводства. Вот лишь очень малая его часть. Дублирование лиц”, — рассказал Сталлоне, продемонстрировав одновременно высокотехнологический съемочный комплекс, спроектированный, «чтобы запечатлеть каждое выражение лица, которое у вас может быть” с возможностью дальнейшего использования в фильме “если вас нет рядом». По словам актера, «кинематограф теперь — это наука».

Напомним, что в посте в Instagram, опубликованном ранее на этой неделе, режиссер Джеймс Ганн поделился своей собственной фотографией первого дня съемок в окружении знакомых поклонникам «Стражей Галактики» участников, среди которых оказались Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Шон Ганн, Крис Прэтт, Карен Гиллан и Зои Солдана.

Фильм «Стражи Галактики. Часть 3» будет представлен зрителям в мае 2023 года. Задержки в производстве были связаны с пандемией коронавируса.